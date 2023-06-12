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Быстров назвал «ослом» футболиста «Краснодара» Олусегуна

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Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров выразил недовольство игрой нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегуна в cуперфинале Кубка России с ЦСКА.

«Футбол это контактный вид спорта, всегда происходят какие‑то касания в штрафной площади. Здесь понятно, Олусегун — осёл! Ну нельзя так играть в футбол. Судья хотел поставить этот пенальти, он его поставил. В финалах не должны быть такие судейские решения», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 21-летний нигериец принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

В суперфинале ЦСКА по пенальти переиграл «Краснодар». Основное время матча на стадионе «Лужники» в Москве завершилось вничью (1:1). В серии пенальти точнее оказались футболисты армейской команды. Решающий удар отразил Акинфеев.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой заявил, что не считает вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева героем суперфинала Кубка России, потому что тот выполнял свою работу.

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