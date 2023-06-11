Мостовой не стал называть Акинфеева героем суперфинала Кубка России

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой заявил, что не считает вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева героем суперфинала Кубка России, потому что тот выполнял свою работу.

«Пенальти — это, как всегда, лотерея. Конечно, надо смотреть, почему дали ударить одиннадцатиметровый определённому игроку. Акинфеева точно нельзя назвать героем матча. Причём здесь он? Он делал свою работу, ударили плохо — он отбил», — цитирует Мостового РИА Новости.

В суперфинале ЦСКА по пенальти переиграл «Краснодар». Основное время матча на стадионе «Лужники» в Москве завершилось вничью (1:1). В серии пенальти точнее оказались футболисты армейской команды. Решающий удар отразил Акинфеев.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказал мнение, что Акинфеев сможет играть до 50 лет.