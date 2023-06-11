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Мостовой не стал называть Акинфеева героем суперфинала Кубка России

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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой заявил, что не считает вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева героем суперфинала Кубка России, потому что тот выполнял свою работу.

«Пенальти — это, как всегда, лотерея. Конечно, надо смотреть, почему дали ударить одиннадцатиметровый определённому игроку. Акинфеева точно нельзя назвать героем матча. Причём здесь он? Он делал свою работу, ударили плохо — он отбил», — цитирует Мостового РИА Новости.

В суперфинале ЦСКА по пенальти переиграл «Краснодар». Основное время матча на стадионе «Лужники» в Москве завершилось вничью (1:1). В серии пенальти точнее оказались футболисты армейской команды. Решающий удар отразил Акинфеев.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказал мнение, что Акинфеев сможет играть до 50 лет.

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