The Independent: Де Брёйне может пропустить начало сезона
- Gettyimages.ru
Как сообщает The Independent, полузащитник может пропустить старт следующего сезона из-за травмы.
Позже футболист пройдёт обследование, чтобы узнать точный характер травмы.
Игра на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Хосепа Гвардиолы. Родри забил победный мяч на 68-й минуте игры.
Де Брёйне был заменён на 35-й минуте встречи.
Ранее сообщалось, что Де Брёйне не понравилось качество игры «Сити» в финале Лиги чемпионов с «Интером».