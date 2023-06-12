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The Independent: Де Брёйне может пропустить начало сезона

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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне может пропустить начало сезона-2023/24 из-за травмы, полученной в финале Лиги чемпионов с «Интером».
The Independent: Де Брёйне может пропустить начало сезона
  • Gettyimages.ru

Как сообщает The Independent, полузащитник может пропустить старт следующего сезона из-за травмы. 

Позже футболист пройдёт обследование, чтобы узнать точный характер травмы.

Игра на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Хосепа Гвардиолы. Родри забил победный мяч на 68-й минуте игры. 

Де Брёйне был заменён на 35-й минуте встречи.

Ранее сообщалось, что Де Брёйне не понравилось качество игры «Сити» в финале Лиги чемпионов с «Интером».

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