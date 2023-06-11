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Де Брёйне не понравилось качество игры «Сити» в финале Лиги чемпионов с «Интером»

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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне считает, что английская команда могла сыграть намного лучше в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23 с итальянским «Интером».

«На первый взгляд мы провели достаточно неплохой матч. Смогли победить. Мы очень тщательно подготовились к финалу. Поэтому совсем неудивительно, что смогли добиться успеха. Однако считаю, что это была не лучшая наша игра в этом сезоне», — цитирует Де Брёйне пресс-служба УЕФА.

Игра на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Хосепа Гвардиолы. Родри забил победный мяч на 68-й минуте игры. 

Ранее сообщалось, что Де Брёйне стал лучшим ассистентом Лиги чемпионов сезона-2022/23.

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