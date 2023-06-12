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Махачев подверг критике UFC за решение сделать Джонса первым номером рейтинга P4P

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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев подверг критике решение UFC поставить американца Джона Джонса на первое место рейтинга P4P (pound-for-pound).
Махачев подверг критике UFC за решение сделать Джонса первым номером рейтинга P4P
  • Gettyimages.ru

«Как Джон Джонс может быть первым номером? Он побил парня, который не был чемпионом, у которого не было титула, но они всё равно поставили его на первое место рейтинга pound-for-pound. Только в UFC поставили Джонса на первое место рейтинга, но другие люди, которые разбираются в ММА, знают, кто лучший боец. Конечно, это я», — сказал Махачев в интервью Дэниелу Кормье.

Последний поединок Махачева с австралийцем Александером Волкановски состоялся в феврале на турнире UFC 284. Бой продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Уайт заявил, что обсудит с Оливейрой возможный реванш с Махачевым.

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