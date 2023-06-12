Махачев подверг критике UFC за решение сделать Джонса первым номером рейтинга P4P

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев подверг критике решение UFC поставить американца Джона Джонса на первое место рейтинга P4P (pound-for-pound).

«Как Джон Джонс может быть первым номером? Он побил парня, который не был чемпионом, у которого не было титула, но они всё равно поставили его на первое место рейтинга pound-for-pound. Только в UFC поставили Джонса на первое место рейтинга, но другие люди, которые разбираются в ММА, знают, кто лучший боец. Конечно, это я», — сказал Махачев в интервью Дэниелу Кормье.

Последний поединок Махачева с австралийцем Александером Волкановски состоялся в феврале на турнире UFC 284. Бой продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Уайт заявил, что обсудит с Оливейрой возможный реванш с Махачевым.