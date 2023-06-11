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Мостовой заявил, что Сперцян достоин звания лучшего полузащитника РПЛ

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой заявил, что игроку «Краснодара» Эдуарду Сперцяну по праву дали награду как лучшему полузащитнику Российской премьер-лиги (РПЛ).
Мостовой заявил, что Сперцян достоин звания лучшего полузащитника РПЛ
  • РИА Новости

«Я согласен с решением присудить Сперцяну премию лучшего полузащитника, он получил её по праву. Конечно, если предложение от «Аякса» есть, он однозначно должен соглашаться, ехать туда и даже не думать», — цитирует Мостового РИА Новости

Как сообщает De Telegraaf, спортивный директор амстердамского клуба Свен Мислинтат уже обратился в агентство, представляющее интересы 23-летнего армянина. По информации источника, сумма возможного трансфера может составить €9 млн.

В нынешнем сезоне Сперцян забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач в 40 матчах за «быков» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Сперцян заявил, что команда до последнего верила в победу в суперфинале Кубка России по футболу.

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