Мостовой заявил, что Сперцян достоин звания лучшего полузащитника РПЛ

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой заявил, что игроку «Краснодара» Эдуарду Сперцяну по праву дали награду как лучшему полузащитнику Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я согласен с решением присудить Сперцяну премию лучшего полузащитника, он получил её по праву. Конечно, если предложение от «Аякса» есть, он однозначно должен соглашаться, ехать туда и даже не думать», — цитирует Мостового РИА Новости.

Как сообщает De Telegraaf, спортивный директор амстердамского клуба Свен Мислинтат уже обратился в агентство, представляющее интересы 23-летнего армянина. По информации источника, сумма возможного трансфера может составить €9 млн.

В нынешнем сезоне Сперцян забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач в 40 матчах за «быков» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Сперцян заявил, что команда до последнего верила в победу в суперфинале Кубка России по футболу.