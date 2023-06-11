Кордоба признан лучшим футболистом суперфинала Кубка России
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В суперфинале ЦСКА по пенальти переиграл «Краснодар». Основное время матча на стадионе «Лужники» в Москве завершилось вничью (1:1). В составе армейской команды отличился Фёдор Чалов (32-я минута, пенальти). У «Краснодара» мяч забил Кордоба (50-я).
В серии пенальти точнее оказались футболисты армейской команды. Решающий удар отразил Игорь Акинфеев.
Ранее сообщалось, что ЦСКА восьмой раз в истории выиграл Кубок России по футболу.