Кордоба признан лучшим футболистом суперфинала Кубка России

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба признан лучшим игроком суперфинального матча Кубка России по футболу сезона-2022/23 с московским ЦСКА.

В суперфинале ЦСКА по пенальти переиграл «Краснодар». Основное время матча на стадионе «Лужники» в Москве завершилось вничью (1:1). В составе армейской команды отличился Фёдор Чалов (32-я минута, пенальти). У «Краснодара» мяч забил Кордоба (50-я).

В серии пенальти точнее оказались футболисты армейской команды. Решающий удар отразил Игорь Акинфеев.

Ранее сообщалось, что ЦСКА восьмой раз в истории выиграл Кубок России по футболу.