Московский ЦСКА завоевал первый трофей за пять лет.

В суперфинале Кубка России ЦСКА по пенальти переиграл «Краснодар». Основное время матча на стадионе «Лужники» в Москве завершилось вничью (1:1). В составе армейской команды отличился Фёдор Чалов (32-я минута, пенальти). У «Краснодара» мяч забил Джон Кордоба (50-я).

В серии пенальти точнее оказались футболисты армейской команды. Решающий удар отразил Игорь Акинфеев.

В последний раз ЦСКА брал трофей в 2018 году. Команда обыграла «Локомотив» и выиграла Суперкубок России.

Ранее сообщалось, что более 53 тыс. зрителей посетили суперфинал Кубка России по футболу в «Лужниках».