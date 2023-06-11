Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Агент Бальде заявил, что игрок восстановится к первым сборам «Спартака»

Короткая ссылка
Агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло рассказал о восстановлении игрока после травмы.
Агент Бальде заявил, что игрок восстановится к первым сборам «Спартака»
  • Gettyimages.ru

«Он будет готов на 100% к первым сборам команды», — приводит слова Пасторелло «Спорт-Экспресс».

Бальде травмировался в матче с «Крыльями Советов» 3 июня.

В сезоне-2022/23 футболист провёл 16 матчей за красно-белых во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, как Пасторелло прокомментировал игру своего подопечного в сезоне-2022/23.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить