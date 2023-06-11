Мирра Андреева: на турнирах WTA еда дорогая, а у меня тренеры жрут как кони

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о высоких ценах на еду на турнирах WTA.

«Беспредел. €130 на аккредитацию дают. Да ещё с тренерами делить. Они у меня жрут как кони, если честно. Тема отелей пока меня не касается. Это оплачивают родители», — сказала Андреева на YouTube-канале Zabiiako & Kasatkina.

16-летняя Мирра завершила выступление на своём дебютном турнире Большого шлема, проиграв в третьем круге «Ролан Гаррос» шестой ракетке мира американке Кори Гауфф.

Пробившись в основную сетку «Ролан Гаррос», Андреева стала самой молодой теннисисткой после француженки Амели Моресмо, дебютировавшей на Открытом чемпионате Франции в 1995 году в неполные 16 лет.

Ранее Андреева раскритиковала корты на турнирах Международной федерации тенниса.