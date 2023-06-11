Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Мирра Андреева: на турнирах WTA еда дорогая, а у меня тренеры жрут как кони

Короткая ссылка
Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о высоких ценах на еду на турнирах WTA.
Мирра Андреева: на турнирах WTA еда дорогая, а у меня тренеры жрут как кони
  • Gettyimages.ru

«Беспредел. €130 на аккредитацию дают. Да ещё с тренерами делить. Они у меня жрут как кони, если честно. Тема отелей пока меня не касается. Это оплачивают родители», — сказала Андреева на YouTube-канале Zabiiako & Kasatkina.

16-летняя Мирра завершила выступление на своём дебютном турнире Большого шлема, проиграв в третьем круге «Ролан Гаррос» шестой ракетке мира американке Кори Гауфф. 

Пробившись в основную сетку «Ролан Гаррос», Андреева стала самой молодой теннисисткой после француженки Амели Моресмо, дебютировавшей на Открытом чемпионате Франции в 1995 году в неполные 16 лет.

Ранее Андреева раскритиковала корты на турнирах Международной федерации тенниса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить