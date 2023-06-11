Пономарёв считает, что ЦСКА обыграет «Краснодар» в финале Кубка России
- РИА Новости
«Выиграть Кубок для ЦСКА будет сложнее, чем занять второе место в чемпионате. «Краснодар» — очень приличная команда. Последние игры показали, что армейцы грамотно построили свою игру. Поэтому ЦСКА может забить гол. И не один. Я думаю, что армейцы выиграют», — цитирует Пономарёва Betonmobile.
Финальный матч состоится 11 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 17:00 мск.
Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева главными лицами финала Кубка России.