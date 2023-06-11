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Маслов назвал Литвинова лучшим игроком «Спартака» в сезоне-2022/2023

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Защитник московского «Спартака» Павел Маслов считает, что его одноклубник полузащитник Руслан Литвинов принёс наибольшую пользу команде в чемпионате России по футболу сезона-2022/2023.

«Руслан Литвинов — лучший игрок сезона в «Спартаке». Стабильно играл и ярче всех выглядел», — цитирует Маслова «Чемпионат».

Литвинов в сезоне-2022/23 в 34 матчах в составе красно-белых забил три мяча и сделал четыре результативные передачи. 21-летний футболист является воспитанником «Спартак».

Столичный клуб по итогам прошедшего чемпионата России завоевал бронзовые медали.

Ранее сообщалось, что Четыре футболиста «Спартака» вызваны в молодёжную сборную России.



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