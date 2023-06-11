Бестемьянова: убытки ISU повлияют на возвращение России на мировую арену
«Понятно было, что ISU теряет деньги. Без нас соревнования стали менее интересными, особенно у женщин и в парах. Надеюсь, что сложившаяся для ISU ситуация повлияет на решение о допуске наших спортсменов и их вернут на международные соревнования», — цитирует Бестемьянову ТАСС.
ISU отстранил фигуристов из России и Белоруссии от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Из отчёта стало известно, что федерация из-за недопуска россиян к соревнованиям начала терпеть финансовые убытки.
Ранее Татьяна Тарасова заявила, что ISU уже пожалел, что провёл этот год без фигуристов из России.