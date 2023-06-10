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Обляков — об игре с «Краснодаром»: есть предвкушение отличного матча

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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о матче с «Краснодаром» в рамках суперфинала Кубка России.
Обляков — об игре с «Краснодаром»: есть предвкушение отличного матча
  • Gettyimages.ru

«Настрой боевой, конечно. Всё отлично, готовимся планово к игре. Серебряные медали отпраздновать пока не успели. Для всех сезон закончен, а для нас — ещё нет. Впереди важная игра, поэтому ничего не отмечали. Есть предвкушение отличного матча, готовимся», — приводит слова Облякова пресс-служба РФС.

Матч состоится 11 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 17:00 мск. 

Армейцы стали победителями Пути РПЛ Кубка России, обыграв в 1/4 финала «Краснодар» (3:0, 0:1). «Быки» пробились в суперфинал через Путь регионов.

Ранее бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева главными лицами финала Кубка России.

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