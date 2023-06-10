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Спортивный директор «Факела» — о прописке в РПЛ: доволен тем, как показал себя клуб

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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов высказался о сохранении прописки в высшем дивизионе.
Спортивный директор «Факела» — о прописке в РПЛ: доволен тем, как показал себя клуб
  • РИА Новости

«Конечно, доволен тем, как показал себя «Факел». Мы выиграли с общим счётом 3:0 два матча. Есть профессиональное отношение всего клуба, тренерского штаба и команды, из-за чего задачу удалось выполнить. Все были на уровне, поздравляю всех, что мы остались в РПЛ», — цитирует Котова «Чемпионат».

«Факел» нанёс поражение красноярскому «Енисею» в ответном переходном матче за право выступать в РПЛ (2:0). Первая игра закончилась также победой воронежской команды (1:0). Таким образом, «Факел» сохранил прописку в элитном дивизионе на сезон-2023/24.

Ранее сообщалось, что Асхабадзе не уверен, что продолжит работать в «Факеле» в новом сезоне РПЛ.

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