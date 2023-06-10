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Асхабадзе не уверен, что продолжит работать в «Факеле» в новом сезоне РПЛ

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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе дал понять, что пока ещё не знает, останется ли он в воронежском клубе в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Асхабадзе не уверен, что продолжит работать в «Факеле» в новом сезоне РПЛ
  • РИА Новости

«Мой контракт заканчивается 15 июня. Что будет дальше, я не знаю и комментировать не буду. На сегодняшний момент мы хотим радоваться, мы сделали невозможное», — цитирует Асхабадзе «Матч ТВ».

«Факел» нанёс поражение красноярскому «Енисею» в ответном переходном матче за право выступать в РПЛ (2:0). Первая игра закончилась также победой воронежской команды (1:0). Таким образом, «Факел» сохранил прописку в элитном дивизионе на сезон-2023/24.

Ранее главный тренер «Факела» Вадим Евсеев высказался о победе своей команды над «Енисеем».

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