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Евсеев: играющий «Енисей» забил ноль голов «Факелу», а мы забили три мяча

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Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев высказался о победе своей команды над «Енисеем».
Евсеев: играющий «Енисей» забил ноль голов «Факелу», а мы забили три мяча
  • РИА Новости

«Как говорили после первой игры, играющая команда ноль голов забила «Факелу». Это ключевой момент. «Факел» не пропустил, забил три мяча. По‑моему, тут диалог не уместен. Задача была решена, когда игрок «Енисея» на 94‑й минуте не попал в ворота. Тогда было понятно», — цитирует Евсеева «Матч ТВ».

Встреча проходила на Центральном стадионе профсоюзов в  Воронеже и завершилась со счётом 2:0. Первая игра между командами закончилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Вадима Евсеева.

В составе победителей дубль оформил Роман Акбашев (10-я и 70-я минуты).

Таким образом, «Факел» сохранил прописку в высшем дивизионе.

Ранее «Пари НН» проиграл «Родине», но сохранил прописку в РПЛ.

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