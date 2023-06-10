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Футболист «Родины» сломал руку в стыковом матче РПЛ с «Пари НН»

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В футбольном клубе «Родина» рассказали о характере травмы Мити Крижана, которую словенский защитник получил в стыковом матче за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ) с «Пари НН».
Футболист «Родины» сломал руку в стыковом матче РПЛ с «Пари НН»
  • globallookpress.com

«У него перелом руки. Ему предстоит операция. Сроки восстановления станут известны позднее, когда будет проведена операция. Несколько дней игрок проведёт в Нижнем Новгороде», — цитирует представителя пресс-службы РИА Новости.

«Родина» потерпела поражение от «Пари НН» со счётом 0:2 в ответном матче. Крижан получил травму в конце матча. Первая игра завершилась со счётом 3:0 в пользу нижегородской команды. Таким образом, «Родина» уступила по сумме двух встреч и не смогла пробиться в элитный дивизион.

Ранее главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о своём будущем в нижегородском клубе.






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