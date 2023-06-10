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Юран сообщил, что останется в «Пари НН», если летом клуб усилится новыми футболистами

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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о своём будущем в нижегородском клубе.
Юран сообщил, что останется в «Пари НН», если летом клуб усилится новыми футболистами
  • РИА Новости

«24 июня мы собираемся и начинаем подготовку, но здесь есть ряд моментов, которые я бы хотел понять по усилению команды. Будет ли оно или нет. Это основной фактор. Будут приниматься мною решения в том плане, буду ли продолжать работать или буду в другой команде. Нужно переварить всё, с руководством встретиться», — цитирует Юрана «Матч ТВ».

«Пари НН» проиграл «Родине», но сохранил прописку в РПЛ.

Встреча завершилась со счётом 0:2. Первая игра завершилась со счётом 3:0 в пользу нижегородской команды.

В составе победителей голы забили Иван Тимошенко (восьмая минута) и Амур Калмыков (24-я).

Таким образом, «Пари НН» сохранил прописку в высшем дивизионе.

Ранее полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков заявил, что российский футбол деградирует с 2018 года.

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