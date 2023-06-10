Юран сообщил, что останется в «Пари НН», если летом клуб усилится новыми футболистами
- РИА Новости
«24 июня мы собираемся и начинаем подготовку, но здесь есть ряд моментов, которые я бы хотел понять по усилению команды. Будет ли оно или нет. Это основной фактор. Будут приниматься мною решения в том плане, буду ли продолжать работать или буду в другой команде. Нужно переварить всё, с руководством встретиться», — цитирует Юрана «Матч ТВ».
«Пари НН» проиграл «Родине», но сохранил прописку в РПЛ.
Встреча завершилась со счётом 0:2. Первая игра завершилась со счётом 3:0 в пользу нижегородской команды.
В составе победителей голы забили Иван Тимошенко (восьмая минута) и Амур Калмыков (24-я).
Таким образом, «Пари НН» сохранил прописку в высшем дивизионе.
Ранее полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков заявил, что российский футбол деградирует с 2018 года.