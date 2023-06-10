Жулин: ISU рубят сук, на котором сидят, но всё равно не допустят россиян
- РИА Новости
«ISU рубят сук, на котором сами сидят. Я думаю, что они всё равно нас не допустят, пока вся эта ситуация продолжается. А то, что они могут потерять практически все деньги, это однозначно. Без России всем тяжело», — приводит слова Жулина Metaratings.
ISU отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации в начале 2022 года.
10 июня ISU признал, что недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям негативно повлиял на бюджет организации.
Ранее Татьяна Тарасова заявила, что ISU уже пожалел, что провёл этот год без фигуристов из России.