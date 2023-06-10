В «Реал Сосьедад» опровергли информацию об интересе к Тикнизяну
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«Интерес «Реала Сосьедад» к Наиру Тикнизяну? Нам об этом ничего не известно», — приводит слова пресс-службы клуба «Чемпионат».
24-летний защитник является уроженцем Санкт-Петербурга. В сезоне-2022/23 игрок провёл за «Локомотив» 37 матчей, забил пять мячей и отдал пять результативных передач. Контракт со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что Тикнизян попал в сферу интересов «Реал Сосьедад».