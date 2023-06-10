В «Реал Сосьедад» опровергли информацию об интересе к Тикнизяну

Пресс-служба «Реал Сосьедад» не стала комментировать интерес к защитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну.

«Интерес «Реала Сосьедад» к Наиру Тикнизяну? Нам об этом ничего не известно», — приводит слова пресс-службы клуба «Чемпионат».

24-летний защитник является уроженцем Санкт-Петербурга. В сезоне-2022/23 игрок провёл за «Локомотив» 37 матчей, забил пять мячей и отдал пять результативных передач. Контракт со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Тикнизян попал в сферу интересов «Реал Сосьедад».