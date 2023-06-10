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Metaratings: Тикнизян попал в сферу интересов «Реала Сосьедад»

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Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян может продолжить карьеру в «Реале Сосьедад».
Metaratings: Тикнизян попал в сферу интересов «Реала Сосьедад»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Metaratings, испанский клуб активно следит за футболистом, но пока не делал официальных предложений столичной команде.

24-летний защитник является уроженцем Санкт-Петербурга. В сезоне-2022/23 игрок провёл за «Локомотив» 37 матчей, забил пять мячей и отдал пять результативных передач. Контракт со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил игру нападающего Артёма Дзюбы.

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