Корнеева проиграла в финале парного турнира на юниорском «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Алина Корнеева в паре с японкой Сарой Саито не смогла одержать победу в финале юниорского «Ролан Гаррос».
- Gettyimages.ru
Теннисистки уступили американкам Тайре Катерине Грант и Клерви Нгунуэ со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 1 минуту.
Ранее сообщалось, что Корнеева обыграла Перес-Аларкон и стала чемпионкой юниорского «Ролан Гаррос».
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