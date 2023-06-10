Сперцян: для «Краснодара» завтра самый важный день

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о финальном матче Кубка России с ЦСКА.

«Для «Краснодара» завтра самый важный день. Настрой положительный, мы ждали эту игру, это наша мечта», — сказал Сперцян на пресс-конференции.

Матч состоится 11 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Игра начнётся в 17:00 мск.

Армейцы стали победителями Пути РПЛ Кубка России, обыграв в 1/4 финала «Краснодар» (3:0, 0:1). «Быки» пробились в суперфинал через Путь регионов.

Ранее голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что думает о дуэли с вратарём «Краснодара» Матвеем Сафоновым.