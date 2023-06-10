Колобков: в переговорах с МОК надо сделать всё, чтобы россияне соревновались с сильнейшими

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков высказал мнение, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен вернуть российских спортсменов на международную арену.

«Два года наши спортсмены участвуют в ограниченном количестве соревнований с ограниченным количеством иностранных участников», — цитирует Колобкова РИА Новости.

Он также объяснил, почему стоял вопрос со странами из Азии.

«Потому что они понимают принцип олимпизма, ради чего всё это создавалось. Но, конечно, нужно использовать все возможности в переговорах с МОК и с европейскими федерациями», — заключил Колобков.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее Колобков назвал сильной позицию Вяльбе о запрете лыжникам выступать в нейтральном статусе.