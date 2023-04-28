Колобков назвал сильной позицию Вяльбе о запрете лыжникам выступать в нейтральном статусе
- РИА Новости
«Это сильная позиция. Елену Валерьевну очень уважаю за её открытость, прямоту и за то, что она делает на позиции руководителя и как бывшая спортсменка. Она точно имеет право на подобное мнение», — цитирует Колобкова Sport24.
Генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион высказался о возможном допуске российских спортсменов к участию в этапе Кубка мира сезона-2022/23.
В начале марта FIS отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов до соревнований.
Ранее Вяльбе прокомментировала политический аспект отстранения российских спортсменов от международных соревнований.