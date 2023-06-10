В «Марселе» опровергли информацию об интересе к Сперцяну

Спортивный директор «Марселя» Хавьер Рибалта опроверг интерес к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«У нас нет никакого интереса к Сперцяну», — цитирует Рибалту Sport24.

Об интересе французского клуба к полузащитнику краснодарского клуба сообщил армянский журналист Грач Хачатрян в социальных сетях.

В нынешнем сезоне 23-летний армянин забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач в 40 матчах за «быков» во всех турнирах. Контракт полузащитника с российским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Аякс» сделал официальное предложение «Краснодару» по трансферу Сперцяна.