В «Марселе» опровергли информацию об интересе к Сперцяну
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«У нас нет никакого интереса к Сперцяну», — цитирует Рибалту Sport24.
Об интересе французского клуба к полузащитнику краснодарского клуба сообщил армянский журналист Грач Хачатрян в социальных сетях.
В нынешнем сезоне 23-летний армянин забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач в 40 матчах за «быков» во всех турнирах. Контракт полузащитника с российским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что «Аякс» сделал официальное предложение «Краснодару» по трансферу Сперцяна.