Агент Магкеева о восстановлении футболиста: занимается с реабилитологом в тренажёрном зале

Футбольный агент Александр Клюев рассказал о восстановлении своего клиента, защитника московского «Локомотива» Станислава Магкеева, после тяжёлой травмы.

«Станислав хорошо себя чувствует. Работает, восстанавливается. На данном этапе занимается с реабилитологом в тренажёрном зале. Слава богу, всё идёт по плану», — цитирует Клюева Sport24.

25 мая игрок успешно перенёс операцию на колене в одной из клиник Франции.

Футболист травмировался 8 мая в матче 26-го тура на стадионе «РЖД Арена» с «Сочи» (3:0). Он получил повреждение на 31-й минуте встречи и не смог продолжить игру.

Магкеев провёл за железнодорожников в сезоне-2022/23 19 матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €2,50 млн.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал травму Магкеева.