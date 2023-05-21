Галактионов поддержал Магкеева перед операцией в Европе

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал травму защитника команды Станислава Магкеева.

«На следующей неделе запланирована операция в Европе. Готовится к отъезду, собираются все необходимые документы. Внутренние переживания у него, безусловно, есть. Мы его все поддерживаем», — цитирует тренера СЭ.

У Магкеева выявлен разрыв передней крестообразной связки. Футболист получил травму 8 мая в матче 26-го тура на стадионе «РЖД Арена» с «Сочи» (3:0). Он повредился на 31-й минуте встречи и не смог продолжить игру.

Ранее сообщалось, что Магкеев будет прооперирован на следующей неделе.