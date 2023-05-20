Защитник «Локомотива» Магкеев будет прооперирован на следующей неделе

Главный тренер столичного «Локомотива» Михаил Галактионов сообщил, что медицинский штаб команды определился со сроками операции защитника Станислава Магкеева.

«Магкееву назначена операция на следующей неделе, он уже готовится к вылету. Надеемся, что всё будет хорошо и процесс реабилитации пройдёт по плану», — цитирует Галактионова ТАСС.

У Магкеева выявлен разрыв передней крестообразной связки. Футболист получил травму 8 мая в матче 26-го тура на стадионе «РЖД Арена» с «Сочи» (3:0). Магкеев получил повреждение на 31-й минуте встречи и не смог продолжить игру.

«Локомотив» набрал 35 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Михаил Галактионов объяснил, почему Артём Дзюба пропустил матч 28-го тура РПЛ с «Факелом».