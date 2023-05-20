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Защитник «Локомотива» Магкеев будет прооперирован на следующей неделе

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Главный тренер столичного «Локомотива» Михаил Галактионов сообщил, что медицинский штаб команды определился со сроками операции защитника Станислава Магкеева.
Защитник «Локомотива» Магкеев будет прооперирован на следующей неделе
  • Gettyimages.ru

«Магкееву назначена операция на следующей неделе, он уже готовится к вылету. Надеемся, что всё будет хорошо и процесс реабилитации пройдёт по плану», — цитирует Галактионова ТАСС.

У Магкеева выявлен разрыв передней крестообразной связки. Футболист получил травму 8 мая в матче 26-го тура на стадионе «РЖД Арена» с «Сочи» (3:0). Магкеев получил повреждение на 31-й минуте встречи и не смог продолжить игру.

«Локомотив» набрал 35 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Михаил Галактионов объяснил, почему Артём Дзюба пропустил матч 28-го тура РПЛ с «Факелом».

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