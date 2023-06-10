Аршавин: ЦСКА и «Краснодар» имеют равные шансы на победу в Кубке России

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин высказал мнение, что и ЦСКА и «Краснодар» имеют равные шансы на победу в Кубке России.

«Равные шансы. «Краснодар» по весне хорошо выглядел, будет интересная игра. Думаю, что будет больше одного гола, не будет закрытой игры. «Быки» предрасположены к острой игре», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Матч состоится 11 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Игра начнётся в 17:00 мск.

Армейцы стали победителями Пути РПЛ Кубка России, обыграв в 1/4 финала «Краснодар» (3:0, 0:1). «Быки» пробились в суперфинал через Путь регионов.

Ранее сообщалось, что на суперфинал Кубка России по футболу между московским ЦСКА и «Краснодаром» реализовано более 46 тыс. билетов.