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Наврузов признался, что не любит драться с детства

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Российский боец смешанных единоборств Гаджи Наврузов рассказал, что не любит драться с детства.
Наврузов признался, что не любит драться с детства
  • globallookpress.com

«Если бы мне в 2010-м сказали, что у меня появится возможность встретиться с Вячеславом Дациком на ринге, то я ответил бы: «Сумасшедшие. Зачем мне это?» Я не любил драться. Причём с детства. И сейчас это только моя работа. Я здесь исключительно ради заработка. Поэтому стараюсь не наносить никому серьёзных травм, чтобы через две-три недели мы все могли дальше тренироваться и работать. Видите, как меняется жизнь», — заявил Наврузов в интервью RT.

Ранее Наврузов рассказал, как едва не подписал контракт с футбольным клубом ЦСКА.

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