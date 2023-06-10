Индзаги заявил, что победа над «Манчестер Сити» станет подвигом для «Интера»
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«10 июня у нас есть прекрасная возможность написать историю «Интера». Будет очень сложно победить, но мы приложим большие усилия. Мы вместе постараемся совершить подвиг», — приводит слова Индзаги Sky Sport Italia.
По словам тренера, он видит спокойствие в своих подопечных.
«Ясно, чем ближе игра, тем больше нарастает напряжение. Мы знаем, что эта встреча представляет для всего клуба, болельщики никогда не оставляли нас и два полуфинальных матча тому пример», — сказал он.
Финальный матч состоится 10 июня в Стамбуле и начнётся в 22:00 мск.
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