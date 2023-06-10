Защитник «Реала» Рюдигер оскорбил фаната в аэропорту Франкфурта

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер оскорбил болельщика по прибытии во Франкфурт.

Защитник вступил в словесную перепалку с, предположительно, «охотником за автографами» и назвал его «торговцем» и «дебилом».

После случившегося футболист принёс свои извинения, сказав: «Автографам и селфи для фанатов, которые просят уважительно и любезно, рад в любое время. Но иногда всё заходит слишком далеко. Извините».

30-летний игрок провёл 33 матча в составе мадридской команды за сезон-2022/23. На его счету один забитый мяч и нет результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €40 млн. Контракт Рюдигера с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее испанская полиция задержала 25 фанатов «Барселоны», подозреваемых в убийствах, торговле наркотиками и других тяжких преступлениях.