Дабл-даблы Йокича и Мюррея принесли «Денверу» третью победу в серии финала НБА с «Майами»
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Встреча в Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» завершилась со счётом 108:95.
Самым результативным игроком матча стал Арон Гордон из «Денвера», в активе которого 27 очков. Дабл-даблы оформили центровой победителей Никола Йокич (23 очка, 12 подборов) и Джамал Мюррей (15 очков, 12 передач).
Таким образом, счёт в серии стал — 3-1 в пользу «Денвера». Следующая игра пройдёт 12 июня.
Ранее бывший игрок НБА Марк Джексон оценил игру Йокича в матче с «Майами Хит».