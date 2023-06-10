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Дабл-даблы Йокича и Мюррея принесли «Денверу» третью победу в серии финала НБА с «Майами»

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В четвёртом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» одержал победу над «Майами Хит».
Дабл-даблы Йокича и Мюррея принесли «Денверу» третью победу в серии финала НБА с «Майами»
  • AP
  • © Lynne Sladky

Встреча в Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» завершилась со счётом 108:95.

Самым результативным игроком матча стал Арон Гордон из «Денвера», в активе которого 27 очков. Дабл-даблы оформили центровой победителей Никола Йокич (23 очка, 12 подборов) и Джамал Мюррей (15 очков, 12 передач). 

Таким образом, счёт в серии стал — 3-1 в пользу «Денвера». Следующая игра пройдёт 12 июня.

Ранее бывший игрок НБА Марк Джексон оценил игру Йокича в матче с «Майами Хит».

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