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Бывший игрок НБА Джексон после попадания Йокича: во дворе через меня так забивал дед с сигаретой в зубах

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Бывший игрок НБА Марк Джексон оценил игру центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича в матче с «Майами Хит».
Бывший игрок НБА Джексон после попадания Йокича: во дворе через меня так забивал дед с сигаретой в зубах
  • AP
  • © Rebecca Blackwell

«Обычно во дворе через меня так забивал дед с сигаретой в зубах», — сказал Джексон в эфире телеканала.

В третьем матче финальной серии плей-офф НБА «Денвер Наггетс» одержал победу над «Майами Хит».

Встреча в Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» завершилась со счётом 109:94.

Самым результативным игроком матча стал центровой победителей Никола Йокич. На его счету трипл-дабл: 32 очка, 21 подбор и десять результативных передач.

Таким образом, счёт в серии стал ничейным — 2-1 в пользу «Денвера». Следующая игра пройдёт 10 июня.

Ранее сообщалось, что билеты на первый матч Месси в «Интер Майами» стоят дороже, чем на финал НБА.

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