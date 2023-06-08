Бывший игрок НБА Джексон после попадания Йокича: во дворе через меня так забивал дед с сигаретой в зубах
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- © Rebecca Blackwell
«Обычно во дворе через меня так забивал дед с сигаретой в зубах», — сказал Джексон в эфире телеканала.
В третьем матче финальной серии плей-офф НБА «Денвер Наггетс» одержал победу над «Майами Хит».
Встреча в Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» завершилась со счётом 109:94.
Самым результативным игроком матча стал центровой победителей Никола Йокич. На его счету трипл-дабл: 32 очка, 21 подбор и десять результативных передач.
Таким образом, счёт в серии стал ничейным — 2-1 в пользу «Денвера». Следующая игра пройдёт 10 июня.
Ранее сообщалось, что билеты на первый матч Месси в «Интер Майами» стоят дороже, чем на финал НБА.