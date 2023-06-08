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Билеты на первый матч Месси в «Интер Майами» стоят дороже, чем на финал НБА

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Аргентинский нападающий Лионель Месси объявил о подписании контракта с клубом MLS — «Интер Майами».

По информации TickPick, цена билета на первый матч игрока, который пройдёт 21 июля, составляет $521. «Интер Майами» на своём поле сыграет с мексиканским «Крус Асулем» в Кубке лиг.

Для сравнения стоимость билета на третий матч финала НБА между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс» составила $412.

7 июня Месси сообщил, что продолжит карьеру в «Интер Майами». В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за «Пари Сен-Жермен».

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» набрал более одного млн новых подписчиков после объявления о переходе Месси.

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