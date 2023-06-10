Мостовой считает, что Сперцяну стоит перейти в «Аякс»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой уверен, что хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян должен принять предложение «Аякса».

«Сперцяну однозначно стоит перейти в «Аякс». Тем более там любят молодых футболистов. «Аякс» занимается тем, что воспитывает молодых футболистов, а потом продаёт. Поэтому это будет сумасшедший трамплин, тут даже думать не надо», — цитирует Мостового «Чемпионат».

При этом он подчеркнул, что в «Аяксе» сумасшедшая конкуренция.

«Готов Эдик или нет — сложно сказать. Конечно, Сперцян перспективный игрок. Ему нужно будет выигрывать конкуренцию. У него хорошая позиция на поле, которую очень любят в европейском футболе», — заключил экс-хавбек испанской «Сельты».

Как сообщает De Telegraaf, спортивный директор амстердамского клуба Свен Мислинтат уже обратился в агентство, представляющее интересы 23-летнего армянина. По информации источника, сумма возможного трансфера может составить €9 млн.

В нынешнем сезоне Сперцян забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач в 40 матчах за «быков» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее в «Аяксе» отказались комментировать информацию об интересе к Сперцяну.





















