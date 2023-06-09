Кипьегон побила мировой рекорд в беге на 5000 метров

Двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Фейт Кипьегон из Кении установила новый мировой рекорд на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.

Африканская спортсменка в беге на 5000 м преодолела дистанцию за 14 минут 5,20 секунды. Предыдущий рекорд планеты принадлежал Летесенбет Гидей (14 минут 6,62 секунды), который она установила в 2020 году.

Кипьегон 3 июня установила мировой рекорд на дистанции 1500 метров (3 минуты 49,11 секунды).

В коллекции 29-летней Кипьегон, помимо двух золотых медалей, две победы на чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что Анастасия Шакуло и Александр Николаев стали победителями забегов на 200 м на Неделе лёгкой атлетики в Москве.