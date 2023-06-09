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Шакуло и Николаев выиграли забеги на 200 м на Неделе лёгкой атлетики в Москве

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Анастасия Шакуло и Александр Николаев стали победителями забегов на 200 м на Неделе лёгкой атлетики в Москве.
Шакуло и Николаев выиграли забеги на 200 м на Неделе лёгкой атлетики в Москве
  • РИА Новости

Шакуло пришла к финишу за 23,14 секунды. Второе место заняла Вера Филатова (23,29), третье — Ульяна Баженова (23,48).

В мужском забеге Николаев пробежал дистанцию за 20,79 секунды. Второй — Матвей Герасимов (21,00), третьим пришёл Андрей Лукин (21,10).

23 марта World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований и восстановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Ранее победитель забега на 400 м в рамках Фестиваля спринта в «Лужниках» Савелий Савлуков высказался о результативности спортсменов на фоне отстранения от международных соревнований.

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