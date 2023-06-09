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Кака: MLS из-за Месси станет одной из самых конкурентоспособных и просматриваемых в мире

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Бывший игрок сборной Бразилии Кака заявил, что переход Лионеля Месси в «Интер Майами» положительно скажется на MLS.
Кака: MLS из-за Месси станет одной из самых конкурентоспособных и просматриваемых в мире
  • AP

«Для американского футбола это невероятно. Трансфер Месси будет способствовать дальнейшему развитию MLS. У каждого клуба есть свой стадион, тренировочный центр, фан-база. Приезд Лионеля — ещё один важный шаг в этом росте», — цитирует слова экс-игрока «Орландо Сити» CNN.

В среду, 7 июня, Месси объявил о переходе в североамериканский клуб, одним из владельцев которого является бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм. После 16 туров команда набрала 15 очков и занимает последнее, 15‑е место в Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» после перехода Месси продал все билеты до конца сезона.

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