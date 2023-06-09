«Интер Майами» после перехода Месси продал все билеты до конца сезона

«Интер Майами» продал все билеты на домашние и гостевые матчи до конца сезона MLS примерно за сутки после объявления о трансфере нападающего и капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

Как сообщает AS, достать билет на один из матчей не удалось даже другу 35-летнего аргентинца — бывшему форварда сборной Аргентины Серхио Агуэро.

Стоимость билетов составляла от 300 до 3500 долларов.

В регулярном сезоне MLS, который завершится 21 октября, «Интер Майами» предстоит провести ещё 18 матчей.

После 16 туров команда набрала 15 очков и занимает последнее, 15‑е место в Восточной конференции.

В среду, 7 июня, Месси объявил о переходе в североамериканский клуб, одним из владельцев которого является бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» набрал более одного млн новых подписчиков в социальных сетях после объявления о трансфере Месси.