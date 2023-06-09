УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Вест Хэма» после финала Лиги конференций

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняло решение открыть дисциплинарное дело в отношении английского «Вест Хэма» после финального матча Лиги конференций с итальянской «Фиорентиной».

Английские болельщики обвиняются в бросании посторонних предметов с трибун стадиона и прорыве на поле после финального свистка, сообщает пресс-служба УЕФА.

Также открыто дело в отношении «Фиорентины».

Клубам из Лондона и Фиорентины грозит по меньшей мере внушительный денежный штраф.

Во время матча болельщики «Вест Хэма» попали в капитана итальянской «Фиорентины» Кристиано Бираги пластиковым стаканом. В результате ему рассекли голову. Матч завершился победой английского клуба со счётом 2:1. Футболисту наложили восемь швов.

Ранее президент «Фиорентины» назвал «животными» фанатов «Вест Хэма» на финале Лиги конференций.