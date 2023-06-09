Президент «Фиорентины» назвал «животными» фанатов «Вест Хэм» на финале Лиги конференций

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо высказался о болельщиках «Вест Хэм» на финале Лиги конференций.

«Я поговорил с президентом премьер-лиги, сказав ему, что все фанаты «Вест Хэм» — животные, потому что они так обращались с нашими футболистами. Поражение несправедливо», — цитирует Коммиссо Daily Mail.

Во время матча болельщики «Вест Хэм» попали в капитана итальянской «Фиорентины» Кристиано Бираги пластиковым стаканом. В результате ему рассекли голову. Матч завершился победой английского клуба со счётом 2:1. Футболисту наложили восемь швов.

Ранее в «Фиорентине» выступили с заявлением по поводу инцидента с Бираги.