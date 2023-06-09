Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Президент «Фиорентины» назвал «животными» фанатов «Вест Хэм» на финале Лиги конференций

Короткая ссылка
Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо высказался о болельщиках «Вест Хэм» на финале Лиги конференций.

«Я поговорил с президентом премьер-лиги, сказав ему, что все фанаты «Вест Хэм» — животные, потому что они так обращались с нашими футболистами. Поражение несправедливо», — цитирует Коммиссо Daily Mail.

Во время матча болельщики «Вест Хэм» попали в капитана итальянской «Фиорентины» Кристиано Бираги пластиковым стаканом. В результате ему рассекли голову. Матч завершился победой английского клуба со счётом 2:1. Футболисту наложили восемь швов.

Ранее в «Фиорентине» выступили с заявлением по поводу инцидента с Бираги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить