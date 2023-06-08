В «Фиорентине» выступили с заявлением по поводу инцидента с Бираги во время финала ЛК

В «Фиорентине» выступили с заявлением по поводу инцидента с капитаном команды Кристиано Бираги во время финала Лиги конференций с «Вест Хэм».

«Фиорентина» решительно осуждает то, что произошло с Бираги во время финала Лиги конференций.

Это неприемлемое поведение и оно, очевидно, повлияло на поведение футболиста», — говорится в сообщении клуба.

Также в клубе надеются, что УЕФА тщательно проанализирует инцидент и накажет виновных.

Во время матча болельщики «Вест Хэм» попали в Бираги пластиковым стаканом. В результате ему рассекли голову.

Матч завершился победой английского клуба со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что капитан «Вест Хэм» Деклан Райс был признан лучшим игроком Лиги конференций сезона-2022/23.