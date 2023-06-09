Агент Дивеева: если к Игорю будет интерес от серьёзного клуба, то ЦСКА рассмотрит его

Агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, сообщил об интересе клубов из топ-5 европейских лиг к россиянину.

«Если будет интерес от серьёзного клуба, то, я уверен, что ЦСКА рассмотрит его. Мы, естественно, тоже. Летом поступали предложения. От клубов из топ-5 европейских лиг тоже, но, может быть, не от самых топ-клубов», — цитирует Ерёмина «Спорт-Экспресс».

9 июня в пресс-службе красно-синих сообщили о продлении соглашения с 23-летним футболистом. Новый контракт рассчитан до 2028 года.

В сезоне-2022/23 Дивеев забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 26 матчах за армейцев во всех турнирах. Его действующее соглашение с красно-синими рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее Адем Чебеджи, агент полузащитника «Трабзонспора» Юсуфа Языджи, ответил на вопрос о возвращении футболиста в ЦСКА.