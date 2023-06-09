Савлуков о Клевцове: мне с ним классно, комфортно, так что для меня он лучший тренер

Победитель забега на 400 м в рамках Фестиваля спринта в «Лужниках» Савелий Савлуков рассказал, насколько комфортно работать с тренером Сергеем Клевцовым.

«Я не скрываю, что отношения у нас не только профессиональные, но и дружеские. Мне с Клевцовым классно, комфортно, так что для меня он лучший тренер», — заявил Савлуков в интервью RT.

Он также предположил, что для Клевцова является тем типом учеников, которые стараются спрашивать и разбираться.

«Люблю поспорить, чего-то не сделать и схалявить (смеётся). Думаю, у каждого спортсмена есть какая-то нелюбимая работа на тренировках, от которой он с радостью отлынивает. Для меня это бег на 450 м. Кто знает, тот поймёт. Тут 400 сложно даётся, а это ещё 50 м сверху. И надо не один раз пробежать. Я это очень тяжело переношу», — добавил Савлуков.

Ранее Савлуков рассказал, что не теряет надежды выступить на летних Олимпийских играх 2024 года.