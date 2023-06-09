Агент Головина: у Александра контракт с «Монако», и он настроен полностью его отработать

Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, заявил, что футболист настроен полностью отработать свой контракт с клубом французской Лиги 1.

«Саша никогда не падал ниже своего класса. В первую очередь сейчас он хочет хорошо отдохнуть после тяжёлого сезона и подготовиться к предстоящему. У него контракт с «Монако», и он настроен полностью его отработать, проявлять себя в составе этой команды», — цитирует Клюева «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Головин забил восемь мячей и отдал семь результативных передач в 34 матчах Лиги 1. Также полузащитник совершил 49 ударов, отдал 59 передач под удар, сделал 27 удачных обводок и 62 отбора. Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. Россиянин в феврале продлил контракт с монегасками. Действующее соглашение рассчитано до 2026 года.

Ранее Головин попал в топ-7 лучших плеймейкеров сезона-2022/23 французской Лиги 1 по версии интернет-портала 90min.