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World Taekwondo начала проверку в отношении нескольких россиян из-за постов в соцсетях

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Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) начала расследование в отношении нескольких россиян из-за постов в соцсетях.
World Taekwondo начала проверку в отношении нескольких россиян из-за постов в соцсетях
  • РИА Новости

Как сообщает Inside the Games, причиной проверки стала то, что допущенные до чемпионата мира в Баку российские спортсмены, возможно, ставили лайки постам, связанным с поддержкой Вооружённых сил России.

Напомним, что World Taekwondo допустила 14 российских спортсменов до участия в чемпионате мира в Баку в нейтральном статусе.

Атлеты были предварительно одобрены для участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) после завершения трёхэтапного процесса проверки.

Ранее сообщалось, что World Taekwondo не выявила нарушений в визите Храмцова и Ларина на чемпионат мира в Баку.

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