World Taekwondo начала проверку в отношении нескольких россиян из-за постов в соцсетях
- РИА Новости
Как сообщает Inside the Games, причиной проверки стала то, что допущенные до чемпионата мира в Баку российские спортсмены, возможно, ставили лайки постам, связанным с поддержкой Вооружённых сил России.
Напомним, что World Taekwondo допустила 14 российских спортсменов до участия в чемпионате мира в Баку в нейтральном статусе.
Атлеты были предварительно одобрены для участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) после завершения трёхэтапного процесса проверки.
Ранее сообщалось, что World Taekwondo не выявила нарушений в визите Храмцова и Ларина на чемпионат мира в Баку.