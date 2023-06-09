World Taekwondo не выявила нарушений в визите Храмцова и Ларина на чемпионат мира в Баку
Как сообщает Inside the Games, организация не выявила нарушений правил. В заявлении говорится, что участие Ларина и Храмцова было за пределами сферы влияния World Taekwondo.
Напомним, что World Taekwondo допустила 14 российских спортсменов до участия в чемпионате мира в Баку в нейтральном статусе.
Атлеты были предварительно одобрены для участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) после завершения трёхэтапного процесса проверки.
Ранее сообщалось, что World Taekwondo расследует включение Крымской федерации в состав Союза тхэквондо России.